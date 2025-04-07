Фото, видео: Adam Hunger/AP/TASS; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Накануне российский хоккеист побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, остававшийся недосягаемым более 30 лет.

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз», россиянин Александр Овечкин пока не готов пообещать поклонникам забить тысячу шайб, установив еще один потрясающий рекорд. Об этом он рассказал обозревателю «Спорт-Экспресса» Игорю Рабинеру по итогам матча против «Нью-Йорк Айлендерc», состоявшегося 6 апреля.

В этот день Овечкин забил свой 895-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги НХЛ и превзошел самого Уэйна Гретцки. Канадский спортсмен оставался самым продуктивным снайпером (894 шайбы) с 1994 года! Он лично поздравил коллегу с победой, так как присутствовал на матче.

После исторического удара клюшкой россиянин под ликование толпы бросился на лед, затем подскочил и пропал из виду под крепкими плечами обнимающих его товарищей по команде. На вопрос журналиста, было ли это запланировано, Овечкин с улыбкой отметил — чистая случайность. Оказывается, хоккеист просто споткнулся и упал. Но, как он сам заявил, действительно «получилось прикольно».

«До тысячи планируете добивать?» — тут же запросили представители СМИ новый рекорд.

«Дайте мне хоть отдохнуть чуть-чуть от этого», — выдохнул Овечкин.

Спортсмен на протяжении многих лет был первым претендентом на покорение рекорда Гретцки. Очевидно, груз ответственности он ощущал до вчерашнего матча. И очевидно также, что ожидания публики только растут даже после достижения цели. Александру Овечкину потребовалось 1486 матчей, чтобы стать единственным в своем роде хоккеистом! К слову, Уэйн Гретцки добился своего результата за 1487 игр. Впрочем, это разница всего в одну встречу на льду.

На стадионе в легендарный момент присутствовали мама Овечкина Татьяна, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу и заслуженный мастер спорта СССР, его жена Анастасия и двое сыновей, Сергей и Илья. Все близкие были рядом в важнейший день его карьеры. До конца регулярного чемпионата сезона 2024/2025 осталось пять игр. Так что, возможно, спортсмен еще успеет округлить свой рекорд до 900.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как друг Овечкина Сергей Жуков из «Руки вверх!» поздравил его с победой.