Китайские ученые предупредили о возможных новых землетрясениях в Азии

Фото: © РИА Новости/МЧС РФ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Заявление было сделано за восемь дней до трагедии в Мьянме.

Китайские ученые предсказали повышенный риск крупных землетрясений в Китае и соседних регионах. Данное заявление прозвучало всего за несколько дней до землетрясения в Мьянме 28 марта. Об этом шестого апреля сообщила газета «South China Morning Post».

Исследование было опубликовано 20 марта в журнале «Journal of Geodesy and Geodynamics».

Ученые во главе с Чжу Хунбином, старшим инженером Пекинского сейсмологического агентства, проанализировали сейсмические данные с 1879 года и выявили шесть периодов с высокой сейсмической активностью.

«Сейсмологи предсказали, что землетрясение 28 марта (в Мьянме. — Прим.ред.) будет не последним таким инцидентом. Их исследование показывает, что сейчас существует повышенный риск катастрофических землетрясений в Китае и соседних регионах», — написано в статье SCMP.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число жертв землетрясения в Мьянме составило 3564 человека. В ходе спасательных операций, проводимых как местными, так и международными службами, удалось найти и спасти 653 человека, а также извлечь тела 682 погибших. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн поблагодарил сотрудников МЧС России за помощь в ликвидации последствий трагедии.