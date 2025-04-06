Это другое: в США объяснили отсутствие пошлин в отношении России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Трамп не делает поспешных шагов пока ведет переговоры с РФ.

В отношении России не были введены торговые ограничения, поскольку в настоящее время США ведут переговоры по урегулированию конфликта на Украине, сообщил 6 апреля Кевин Хассет, глава Национального экономического совета при Белом доме.

«Но все это не значит, что Россия может рассчитывать на особое отношение, нежели любая другая страна», — заявил Хассет в интервью телеканалу ABC.

По его словам, Дональд Трамп принял решение не объединять эти два вопроса в один пока идут переговоры с Россией.

Он также подчеркнул, что речь идет о спасении жизней, которые стороны теряют в ходе конфликта, поэтому обсуждение пошлин в условиях попыток достичь мира было бы нецелесообразным.

В среду, 2 апреля, Дональд Трамп объявил о введении значительных пошлин на товары, ввозимые в США. Для продукции из Европы ставка составит 20%, а для товаров из Китая — 34%. В своем выступлении президент назвал эту дату днем, когда американцы вновь обретут процветание.

В связи с введением импортных пошлин и общей политикой Трампа, 5 апреля в США начались масштабные протестные акции. По информации издания The Guardian, недовольство вызвали такие меры, как продвижение по карьерной лестнице предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска, сокращение расходов на здравоохранение, а также уменьшение поддержки экологии и национальных парков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что идея импичмента Дональду Трампу является нереализуемой.