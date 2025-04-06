Валентина Матвиенко: Европа снова подводит мир к краю пропасти

Матвиенко: Европа снова подводит мир к краю пропасти

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

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По ее словам, планета находится на грани очередной войны.

Государства Европы, которые стали причиной двух мировых войн, вновь ставят мир на грань катастрофы, считает Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации. Она высказала это мнение 6 апреля.

«Европа, которая была источником двух мировых войн, снова подводит планету к краю пропасти», — отметила она, выступая на пленарном заседании юбилейной 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в рамках общей дискуссии.

Она утверждает, что от подобной политики страдают и государства с развивающейся экономикой, поскольку санкции оказывают негативное воздействие на мировую экономику в целом и «усугубляют проблемы с продовольствием».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что против России было применено беспрецедентное количество санкций, но они не принесли ожидаемого эффекта.

По ее мнению, экономика России успешно преодолела трудности, связанные с давлением, сумела адаптироваться, найти новые рынки сбыта и даже опередить в темпах развития тех, кто вводил санкции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валентина Матвиенко предостерегла от поспешного заключения перемирия на Украине.