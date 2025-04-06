Байкеры проехали по столице Индии в честь 80-летия Победы
В Нью-Дели прошел российско-индийский мотопробег ко Дню Победы
Фото, видео: 5-tv.ru
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В мероприятии поучаствовали более 150 мотоциклистов.
В Нью-Дели был организован масштабный российско-индийский мотопробег, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.
Акция стала результатом реализации общей инициативы посольства России в Индии, Русского дома в Нью-Дели и местного мотоклуба Delhi Bikers Breakfast Run.
Известно, что скоростным заездом мероприятие не ограничилось.
Так, мотолюбители смогли сходить на концерт российской и индийской рок-групп, послушать лекцию о мотострелковых частях Красной армии и посетить фотовыставку «Мотоциклы на службе Советской Армии». Желающим также показали фильм о советских солдатах, приложивших все усилия для победы над нацистской Германией.
Именно такую программу предложил байкерам Русский дом в самом сердце столицы, ставший конечной точкой маршрута в мотопробеге. В свою очередь, стартовали участники от здания посольства России.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что корабли РФ и Индии провели стрельбы на учениях в Бенгальском заливе.