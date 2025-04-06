Поражен работой специалистов: премьер-министр Мьянмы оценил работу МЧС РФ
Премьер-министр Мьянмы посетил полевой лагерь МЧС РФ в Мандалае
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Морозов; 5-tv.ru
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Российские спасатели продолжат ликвидировать последствия землетрясения в республике.
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн встретился с группой спасателей из России в полевом лагере, который был разбит в городе Мандалай. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.
«Мин Аун Хлайн поражен работой специалистов МЧС России, которые круглосуточно разбирают завалы в борьбе за жизни граждан Мьянмы», — поделилась подробностями пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.
Во время визита премьер-министра главы оценил работу врачей, которые рассказали ему о результатах деятельности в мобильном госпитале.
Мин Аун Хлайн также узнал о том, как проходят поисково-спасательные операции, и о том, какая гуманитарная помощь уже была направлена в республику. Более того, руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов доложил премьер-министру о том, что в ближайшее время российская сторона направит еще три спецборта с гуманитарной помощью общим весом примерно в 100 тонн.
На текущий момент помощь получили уже более 200 местных жителей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что МЧС России доставило 68 тонн гуманитарной помощи в Мьянму.