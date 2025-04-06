Москву накроет сильный снегопад: уровень погодной опасности повышен до оранжевого
В Подмосковье действуют меры желтого уровня погодной опасности
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Сильные осадки могут вызвать проблемы с транспортом.
Московский регион в ближайшие сутки окажется под угрозой сильного снегопада, а уровень погодной опасности в столице повышен с желтого до оранжевого. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.
Ожидается, что снег будет идти до утра понедельника, 7 апреля.
Как пояснили синоптики, оранжевый уровень предупреждает о крайне опасных метеоусловиях, которые могут привести к разрушениям и серьезным последствиям. В частности, сильные осадки могут вызвать проблемы с транспортом, повредить деревья и линии электропередач, а также создать угрозу гололеда.
Кроме того, в регионе также возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с, что еще больше усложнит движение и создаст опасность для пешеходов.
Что делать москвичам
В условиях ухудшения погоды власти Москвы призвали горожан по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях.
«Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях», — заявили в городском комплексе.
В столице продолжают работать коммунальные службы, очищая улицы и тротуары от снега, а также обрабатывая их противогололедными средствами.
Особое внимание уделяется пешеходным зонам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК. Коммунальщики проводят регулярные механизированные работы по очистке дорог и тротуаров, которые начинаются с раннего утра и продолжаются в течение дня.
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