Спасибо, что пришли: звезды на дорожке фестиваля «Удачные песни»

Весна — время наступления дачного сезона, а под песни он проходит особенно продуктивно.

Поездка на дачу — это особое настроение. Как в машине, так и за городом всегда звучит самая разнообразная музыка. Поэтому фестиваль «Удачные песни» объединяет артистов разных жанров и величин.

Почему сбежали от журналистов Ольга Бузова и Люся Чеботина, на какую смелость решилась Алена Апина, чем успокоилось сердце Алсу, куда пропал Данко и что помогает держаться Николаю Баскову смотрите в фоторепортаже 5-tv.ru.