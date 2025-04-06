Спасибо, что пришли: звезды на дорожке фестиваля «Удачные песни»
Мероприятие объединило звезд разных жанров и величин.
Весна — время наступления дачного сезона, а под песни он проходит особенно продуктивно.
Поездка на дачу — это особое настроение. Как в машине, так и за городом всегда звучит самая разнообразная музыка. Поэтому фестиваль «Удачные песни» объединяет артистов разных жанров и величин.
Почему сбежали от журналистов Ольга Бузова и Люся Чеботина, на какую смелость решилась Алена Апина, чем успокоилось сердце Алсу, куда пропал Данко и что помогает держаться Николаю Баскову смотрите в фоторепортаже 5-tv.ru.
Юлия Караулова была по истине блестящей. Уделив немного времени СМИ, убежала на сцену под шум собственного наряда.
1/15 ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
Юлия Паршута поразила всех идеальной формой. И пусть все гадают пластика или нет, мы аплодируем!
2/15 ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
Александр Шоуа явно был настроен все сделать по-быстрому. В гримерке восхищался: вот как со мной — раз, два и готово! Так и с уходом очередной солистки из «Непара» — вчера была, сегодня забыл.
3/15 ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
Только и разговоров: Денису Кляверу — 50! Артист философски подходит к этой дате: фигурой доволен, выглядит молодо, а вот мудрости прибавилось. Он уверен, что все в его жизни сложилось удачно, потому что он вырос в прекрасной семье, которая дала ему все.
4/15 ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
Алсу счастлива! Все у нее хорошо — гастроли, новые опыты и полное погружение в творчество. От былых переживаний не осталось и следа. Особенно певица счастлива, что в клипах, как и в юности, она играет своих героинь и практически не поет. Так и до полного метра недалеко!
5/15 ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
Вячеслав Макаров рассказал, что у него дома огромная коллекция животных. Не настоящих, конечно. По дому расставлены фигурки, изготовленные из различных материалов. Этот милый домашний зоопарк, как признается артист, поднимает настроение.
6/15 ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
«Бузова идёт!» — пронеслось по рядам журналистов. Все приготовились, но Оля лишь покрасовалась на дорожке и бегом побежала в сторону гримерок. Но СМИ оказались проворнее, словив ее в коридоре. Изобразив растерянность, поющая ведущая все же ретировалась. Умеет же Бузова создать ажиотаж!
7/15 ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
Стас Михайлов все больше похож на повзрослевшего Кена. В его образе все гладко, как и в жизни. На хейтеров и критику плевать! Важно продолжать шоу, в котором теперь появилось больше танцевальной, а не лирической музыки. Настало время зажигать, уверен артист.
8/15 ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
«Девушки русские» из группы «Фабрика» не только порадовали яркими нарядами, но и спели для Александра Овечкина. «Ови, ты — лучший!» — прокричали девчонки. К слову, певицы признались, что чтут национальные традиции не только в песнях и нарядах. Например, делают домашние заготовки — грибочки, варенье,
9/15 ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
«Кто хочет послушать всякой фигни?» — привлекал внимание журналистов Данко. Редкий гость красных дорожек явно соскучился по общению. Артист последнее время живет в Ялте и наслаждается морем и солнцем. В беседе с нами Данко признался, что сделал анализ своего кода ДНК и выяснил, что его предки из Сре
10/15 ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
Люся Чеботина вслед за Олей Бузовой решила навести суеты среди журналистов. Пришла, сфотографировалась, а потом, заявив, что уже подошел следующий артист, быстро убежала.
11/15 ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
Чего не удалось сделать Алене Апиной. После двух побегов журналисты были на готовке и сразу перекрыли ей пути отхода. Невозможно было удержаться от возможности расспросить 60-летнюю Алену Апину про ее сексуальный сценический образ. Певица заявила, что пришла к идеальной форме и больше набирать вес н
12/15 ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова с удовольствием долго позировали фотографам. Все журналисты были заняты Аленой Апиной. Певица попыталась на них перевести фокус внимания, но СМИ так просто не проведешь.
13/15 ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
Таисия Повалий призналась, что в своем сценическом образе ничего менять не хочет. Брюнеткой она уже была, а вот рыжий — не ее цвет.
14/15 ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
Николай Басков — душа дорожки! Даже позднее время не остановило его от общения с журналистами, ведь его ждали до упора. Николай пошутил над молодыми артистами, которые под обезболивающими выходят на сцену, что у них ещё нет такого опыта за плечами. «Нам всегда плохо, но мы держимся», — признался с
15/15 ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина