Конгрессмен-демократ в четвертый раз попытается добиться импичмента Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Jim LoScalzo- Pool via CNP

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Политик сравнил себя с библейским царем.

Конгрессмен от Демократической партии Соединенных Штатов Америки Эл Грин заявил, что в течение 30 дней планирует инициировать процесс импичмента президента страны Дональда Трампа. Об этом политик заявил на прошедшем недавно митинге под названием «Руки прочь!».

«Нам нужен сенат, который на этот раз признает его виновным. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию. В течение следующих 30 дней я представлю импичмент. Я иду за вами. Господин президент», — цитируют обещания Грина зарубежные СМИ.

Эпотажный политик в ходе демонстрации также сравнил себя с библейским царем Давидом, который сразил в бою гиганта по имени Голиаф — так Грин назвал действующего президента Штатов. Примечательно что конгрессмен уже трижды пытался добиться импичмента Трампа, начиная еще с первого срока политика, однако каждый раз терпел неудачу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские компании опасаются критиковать пошлины Трампа.