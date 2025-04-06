«Саша не только легенда хоккея»: Сергей Жуков поздравил Овечкина с рекордом

Сергей Жуков: переживал за Овечкина, как и вся страна

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Артист рассказал о давней дружбе со спортсменом.

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который в воскресенье, 6 апреля, побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Жуков и телеканалы Национальной Медиа Группы (НМГ) записали специальную версию песни «18 мне уже» в качестве поздравления. Это одна из любимых песен Овечкина, которую он часто поет в караоке. Премьера клипа прошла в эфире телеканалов холдинга НМГ.

«Безусловно, я переживал за Сашу, как и вся страна, с нетерпением ждал рекорда. Мы знакомы очень давно, но он до сих пор меня удивляет. Саша не только легенда хоккея, но и человек, который может поддержать в трудный момент, позвать в караоке-клуб или сняться в моем сериале», — сказал Жуков.

Также исполнитель рассказал о сюрпризе, который Овечкин устроил ему во время концерта в «Лужниках». Во время исполнения финальной песни «Крошка моя» хоккеист вышел на сцену и спел ее дуэтом вместе с Сергеем Жуковым.

«А еще он изумительный артист, и я в любой момент готов взяться за его продюсирование», — добавил Жуков.

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Он превзошел «вечный рекорд» четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, который держался четверть века.