Стало известно, где может пройти прощание с Пашей Техником

Kp.ru: прощание с Пашей Техником состоится в Храме Павла и Петра в Москве

Фото: Instagram*/techniquepashalive

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Такое желание выразила его мать, пока детали о похоронах не известны.

Мать рэпера Паши Техника хочет, чтобы прощание с ним прошло в церкви, где его крестили — это Храм Павла и Петра в Лефортово. Об этом пишет kp.ru.

Павел Ивлев, более известный как Паша Техник, родился и вырос в Москве.

Паши Техника не стало 4 апреля. Музыканту было 40 лет. В конце марта он попал в больницу в Таиланде — с симптомами тяжелого отравления, предположительно, запрещенными веществами. Врачи боролись за жизнь рэпера — он был введен в искусственную кому, а также подключен к ИВЛ и ЭКМО. Ранее Техник уже впадал в кому, родные и поклонники надеялись на лучшее и в этот раз, но спасти музыканта не удалось.

Тело Техника будет доставлено в Москву в цинковом гробу. Транспортировкой и похоронами занимается директор музыканта Марк Флинк.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Ольга Бузова отреагировала на новость о смерти Паши Техника.

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