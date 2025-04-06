Москва занимает первое место в мире по числу автомобилей каршеринга

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Средний возраст машин -около полутора лет.

В Москве фиксируется рост числа поездок на такси и автомобилях каршеринга, популярность проката велосипедов и самокатов. Так, 2024 год стал рекордным для: число поездок на такси увеличилось на пять процентов по сравнению с 2023 годом, достигнув 1,73 миллиона в сутки, каршеринговыми услугами ежедневно пользовались 250 тысяч москвичей, сообщает портал mos.ru.

Парк каршеринга в столице насчитывает около 40 тысяч автомобилей, что является самым высоким показателем в мире. Средний возраст машин — 1,5 года, один из самых низких в Европе.

В 2024 году каршерингом пользовались до 250 тысяч человек в день, при этом на один автомобиль приходилось по пять-шесть поездок в сутки. Наиболее востребованным сервис стал среди жителей районов Марьино, Люблино и Коммунарка.

С 2018 года Москва выдает субсидии операторам каршеринга на погашение части лизинговых платежей.