Собянин сообщил о планах озеленения набережных реки Яузы

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Все деревья адаптированы к городским условиям.

На набережных Яузы высаживают клены, дубы, яблони и вязы — все деревья адаптированы к городским условиям и климату. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Протяженность реки составляет 48 километров, из которых 28 километров проходят по территории Москвы.

«Высаживаем молодые, но крепкие деревья. Уже выполнено более 60% от запланированного объема», — говорится в сообщении.

Градоначальник отметил, что зеленые насаждения вдоль оживленных магистралей и улиц работают как природный буфер — снижают уровень шума и пыли, очищают воздух и создают тень.

Деревья выращивают в специализированных питомниках и заранее готовят к пересадке. Сама посадка проводится по технологии, предполагающей применение дренажа и плодородного грунта, а также регулярный правильный уход.







