Уникальная разработка: как РЭБ «Волна-2» защищает Россию от беспилотников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Других аналогов для ликвидации вражеских беспилотников нет.

Регионы России находятся под защитой от украинских беспилотников благодаря засекреченному средству радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волна-2». Об этом рассказали военнослужащие корреспонденту «Известий» Анастасии Харченко.

Устройство, которое отвечает за GPS-подавление, выглядит как небольшая коробка. Она создает помехи на частоте работы дронов и перехватывает сигналы, в результате чего БПЛА перестают слушаться операторов.

Опубликованные кадры наглядно демонстрируют работу РЭБ. Украинский беспилотник пролетает над Черным море и в один момент отклоняется от курса, падая в воду.

«Враг применяет системы гражданские. Гражданских радиочастот. Военные не имели права пользоваться гражданскими частотами, а гражданские — военными. Враг сейчас использует все виды частот. И если военные частоты закрывают у нас закрыты военными, то гражданские частоты закрываем мы», — рассказал военнослужащий с позывным Батя.

Беспилотники, которые присылает Запад Украине, постоянно модернизируют. Российские технологии тоже не отстают и приходится улучшать системы подавления. Однако конструкция позволяет это делать прямо на лини боевого соприкосновения.

«Одним из главных преимуществ нашей системы является мобильность и модульность, модульная конструкция. Это подразумевает ремонт на месте установки изделия непосредственно, а также его модернизацию, чтобы ответить текущим запросам Министерства обороны», — поделился военнослужащий с позывным Скиф.

Создание «Волны» началось с камерного производства в небольшом помещении. А сейчас по всей России работают более десяти тысяч устройств. Бойцы также довольны функционалом системы, которая уникальна и других аналогов разработки нет.

Помимо этого, российские конструкторы создали другой не менее интересный прибор. Он подавляет сигналы Starlink и ослепляет спутники НАТО. Управлять этой системой можно с мобильного телефона с любой точки мира.