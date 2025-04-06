Это только начало: москвичей предупредили о сильном снеге и метели

Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются сильный снег и метель

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Метеоролог рассказал, какие еще погодные условия стоит ожидать.

В воскресенье жителей Москвы ожидает временами сильный снег и метель. Об этом сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Циклон „Зион“ в ночь принес в Москву настоящую зиму! За ночь в столице выпало три миллиметра осадков», — написал он.

Весь день будет облачно, стоит ожидать метель и гололедицы, отмечает агентство РИА Новости. Из-за таких погодных условий снежный покров составит от пяти до десяти сантиметров. Температура воздуха будет варьироваться он нуля до минус трех.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду и с порывами до 15 метров в секунду.

Тишковец отметил, что снегопады идут практически в широтном направлении с запада на восток и охватил уже Смоленскую, Калужскую, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. В южном направлении снежные осадки переходят в дождь. Однако, как отметил метеоролог — это только начало.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на всей территории Кузбасса введен режим «Повышенная готовность» в связи с «опасными метоявлениями»