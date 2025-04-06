«Вас застрелят»: американские компании опасаются критиковать пошлины Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Hu Yousong

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Нынешняя ситуация в США беспокоит многих представителей бизнеса. Они уверены, что это навредит главе Белого дома.

Американские компании опасаются критиковать введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины. Об это сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

На днях глава Белого дома инициировал изменения денежного сбора в размере от 10% до 50% на товары из 185 стран. Фондовый рынок страны после этого обвалился до минимума с 2020 года.

Многие организации обеспокоены данной ситуацией и тем, как влияют пошлины на экономику США. Однако они опасаются высказаться об этом открыто.

«Вы не хотите быть лающей собакой для всех остальных, потому что в противном случае вас застрелят», — ответил один из членов совета директоров американской компании.

Другой собеседник издания высказался, что до команды президента необходимо донести масштаб последствий. Ведь это может нанести ущерб и самому Трампу из-за вероятного роста цен и потери рабочих мест среди его избирателей. Не исключено, что такая политика может затронуть и граждан Штатов.

Представители нескольких компаний надеются, что американский лидер не будет долго придерживаться нынешнего курса и все же смягчит меры.

Ранее 5-tv.ru сообщил, взлетит ли цена на iPhone из-за пошлин Трампа.