Житель Якутии держал в рабстве двух мужчин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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По данному делу проводится проверка.

В якутском селе Кюндядя местный житель удерживал в рабстве двух мужчин. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

В ведомстве отметили, что в следственные органы поступила информация о незаконном удержании двух человек в Норбинском районе.

По некотором данным, молодой человек, которому удалось сбежать, рассказал местной жительнице населенного пункта, что остальных людей удерживают в цепях, избивают и заставляют работать на ферме.

«По данному факту Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Сейчас проводится расследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Аргентине задержали основателя запрещенной секты «Ашрам Шамбалы*» Константина Руднева.

Также попались еще 13 его последователей. Все они собирались скрыться в Бразилии. На след преступной группы вышли после того, как в местную больницу обратилась истощенная беременная женщина.

Как выяснилось, сектанты жили по жесточайшим правилам своего учителя. А тех, кто нарушал — запугивали, лишали еды и избивали.

* — организация, запрещенная на территории России.