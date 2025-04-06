Актер Збруев помог соседке родить здорового мальчика: «Он меня буквально спас»

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Вот уже полвека женщина благодарит артиста за шанс на жизнь, подаренный ее сыну.

Народный артист России Александр Збруев — не только легендарный актер, но и человек, которого помнят по героическим поступкам. Об одном таком поступке рассказала его бывшая соседка.

Светлана Захарова пришла на спектакль, первый за долгое время, потому что Александр Викторович недавно болел и не играл, подарила кумиру цветы. Тот не узнал женщину, прошло много лет. А она помнит.

На днях Збруев отметил 87-й день рождения. После вынужденного творческого перерыва из-за проблем с сердцем, который продлился год, публика ждала актера с нетерпением. А он лишь скромно вздыхал, когда фанаты и коллеги делали подарки и преподносили букеты. И сопротивлялся ликованию, так как был уверен — он мог сыграть и лучше в этот раз.

Впрочем, с сердцем у Александра Викторовича проблем нет — оно большое, доброе и заботливое. Как рассказала Светлана, полвека назад артист спас ее и ее крошку сына, который еще находился в утробе. Женщина считает его своим ангелом-хранителем. А все благодаря неоценимой помощи, оказанной однажды.

«Мне было 20 лет, я была замужем и была в положении на девятом месяце. Мне нужно было посетить женскую консультацию. Зима, гололед, животик большой… С горки надо было спуститься. И вдруг я падаю. У меня в глазах потемнело. Я понимаю, что я ухватиться ни за что не могу. И вдруг какие-то сильные руки меня подхватывают и удерживают. Я смотрю, передо мной вот глаза в глаза Александр Збруев», — поделилась Захарова с корреспондентами НТВ.

После случившегося актер проводил соседку, а жили они в одном доме, и потребовал, чтобы вместо гуляний просто оставалась дома и ждала малыша без рисков для жизни. А еще попросил родить мальчика. Со слезами на глазах Светлана вспоминает свое падение и перспективу пролететь по ледяной горке.

«Моему сыну уже 51 год. И вот если бы не Саша, не знаю, что со мной бы было и что бы было с моим сыном. Родился бы он удачно или мы бы погибли. Вскоре после этого я родила. А он увидел меня и кричит из машины: „Кого?“ Я говорю, что мальчика… Он меня буквально спас», — заключила Захарова.

Каждый год в день рождения Збруева женщина и ее близкие поднимают тост за его здоровье. А накануне она непременно ходит в церковь, заказывает сорокоуст, чтоб о нем помолились.

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