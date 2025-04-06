Штормовое предупреждение: Россию атакует мощный циклон

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Метель в Санкт-Петербурге, гололед в Москве, буря в Сибири. Порывы ветра ломают деревья, а в нескольких регионах нарушено электроснабжение.

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. С севера идет циклон, который днем 5 апреля закружил метелью по улицам Санкт-Петербурга. Видимость упала катастрофически. Было полное ощущение, что вернулась зима. Кто там что говорил про глобальное потепление?

До середины следующей недели в Северной столице по ночам до минус четырех градусов, по области до минус семи градусов. Синоптики предупреждают, что и в Москве резко снизится температура. В регионе ожидается сильный ветер, гололедица и мокрый снег, который может налипать на проводах и деревьях.

Настоящей ураган обрушился на Восточную Сибирь. Порывы ветра достигали 30 м/с. Сносило крыши домов, обломки разлетались повсюду. Есть пострадавшие и как минимум одна погибшая. По предварительным данным, пожилую женщину сдуло с балкона третьего этажа. Подробнее о происходящем в репортаже корреспондента «Известий» Владислава Томошаускаса.

Село Каптырево, огнем охвачена целая улица, там, где еще вчера стояли дома, сейчас кострище и развалины. Разрушительный тандем ветра и огня моментально испепеляет все вокруг. Дома пытаются отстоять пожарные расчеты, но сил явно недостаточно.

Сообщения о возгораниях в разных районах края поступают одно за другим, в регионе прямо сейчас бушуют больше двадцати пожаров. Телефоны экстренных служб перегружены. В ожидании помощи люди сами выходят на борьбу с огнем.

«Быстро-быстро, моментально. Хорошо, все жители быстро активизировались, кто с лопатами, с ведрами. Вон пацаны бегают, помогают», — рассказал местный житель Евгений.

В Минусинске объявлена готовность к эвакуации жителей Восточного и Юго-Восточного микрорайонов. Ветер гонит огонь из леса прямо на жилые дома.

Пожары сейчас бушуют и в соседней Хакасии. На территории Усть-Абаканского района объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Пламя за считанные минуты уничтожило дома в поселке Калинино.

В Красноярске сейчас бушует настоящая пылевая буря. Очень сильные порывы ветра, которые поднимают в воздух грязь. Находиться на улице небезопасно и даже некомфортно. Пыль летит в глаза и дыхательные пути.

Движение по загородным трассам сейчас затруднено, видимость на дорогах минимальная. Ветер словно игрушечные переворачивает тяжелые грузовики и поднимает в воздух не только пыль, но и крупные камни. Под удар в Абакане попали сразу несколько автомобилей.

Ветер буквально разбирает по частям города и поселки. С домов порывами срывает крыши, переворачивает остановки, ломает деревья и калечит людей. В Назарове кровля едва не убила пешеходов. В Новокузнецке на пешехода упало сломанное дерево, мужчина получил травму головы и был госпитализирован. Есть и первые жертвы. В Красноярске порывом ветра с балкона выбросило женщину, она погибла.

Ветер стал причиной повреждения электросетей в пяти регионах. Перебои ощутили жители Кузбасса, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской области, а также Хакасии. Штормить Сибирь, по прогнозам синоптиков, будет как минимум до конца дня.