Пошли против Бога: к чему приведет захват пещер Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых

Фото, видео: Петр Сивков/ТАСС; 5-tv.ru

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Об этом говорил в своих пророчествах старец Зосима. Он же и предупреждал — все имеет свои последствия. А украинским властям есть за что ответить.

В Киево-Печерской лавре мощи праведников всей земли русской решили проверить на святость и на принадлежность украинской нации. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

Настоящее святотатство, что совершают в древних стенах Киево-Печерской лавры: ревизионная комиссия не просто вскрывает раки с мощами святых — берет биоматериалы. Цель — за гранью. Доказать их украинскость. Прихожанам остается только молиться.

А ведь в этих пещерах вся история нашей веры, а значит и культуры. Здесь покоятся святой Владимир Креститель, Илья Муромец, Нестор Летописец, Антоний и Феодосий Печерские, Захария Постник, преподобный Алипий.

«То, что сейчас делает киевская власть, это принесет беды как и для этой власти, так и для Киева целиком. Они вторглись туда, куда нельзя вторгаться», — сказал бывший депутат Верховной Рады, общественный деятель Олег Царев.

Состав ревизионной комиссии сам по себе будто надругательство над здравым смыслом, а скорее кощунство: специалист по бальзамированию, военный, биолог, климатолог и ветеринар. Конечно, ни одного священнослужителя.

«Может быть, эта комиссия для того, чтобы сказать: да там ничего нет, там кости животных там и так далее, и их вообще надо выбрасывать, никакой ценности это не имеет, это никакие там не мощи святых, там московские попы все подменили и так далее. И потом тихонечко спокойно вывезти это все за границу», — прокомментировал настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского Херсонской епархии УПЦ протоиерей Геннадий.

Опыт уже есть — еще два года назад часть старинных икон из лавры тайно передали в музеи Франции якобы для безопасности, и с тех пор забыли. Тогда же начался и рейдерский захват монастырей лавры — внутри появились раскольники из ПЦУ, у стен храма устроили шабаш.

Пока в пещерах лавры оскверняют древние гробницы, в Черновцах и в Черкассах боевики ВСУ вместе с бандеровскими пособниками захватывают храмы.

Посягнуть на главные святыни лавры — на такое не решились даже нацисты из Аненербе, что не раз расхищали древние сокровища и гробницы. В 1941-м году в оккупированном Киеве один из немецких исследователей вскрыл раку с древними мощами и тут же об этом пожалел.

«Немец засмеялся. У него оружие было. И он ударил усопшего монаха этим оружием, появилась рана, из которой потекла кровь. Немец испугался. Это чудо его вразумило», — сказал отец Василий, протоиерей Могилев-Подольской епархии УПЦ.

Нынешние киевские власти, кажется, уже ничто не вразумит. За два года захвачено полторы тысячи храмов, священников избивают, арестовывают, митрополит украинской церкви под следствием. Многие — в тюрьмах.

«Священников и высших иерархов украинской православной церкви находятся в тюрьме. Режим сейчас проводит политику сознательного уничтожения украинской православной церкви», — рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Первым ударом по православию на Украине был 2018 год, когда уже экс-президент Украины Петр Порошенко* решил сделать главной церковью страны раскольническую — автокефальную. И получил на это разрешение — томос- от константинопольского патриарха.

«Автокефалия на Украине — она была в 20-е, в 30-е годы. В 40-е годы она поддержала оккупационный режим Гитлера. Они очень сильно поддерживали нацистскую власть. После они оказались в зоне союзников, перебрались в Канаду, и в 1989 году, в годы перестройки, они перебрались на Украину», — рассказал протоиерей Андрей Павленко, настоятель Свято-Тихвинского храма города Лисичанска ЛНР.

Экс-разведчик Джон Кириаку несколько лет работал в штаб-квартире ЦРУ, имел доступ к секретной информации. Он уверяет: автокефалию из рук вселенского патриарха Порошенко получил не бесплатно — Варфоломею дала взятку Хилари Клинтон.

«Патриарх ответил, что не уверен, что это хорошая идея. А Хилари якобф сказала: «Помогут ли 20 миллионов долларов принять решение?». И он сказал: «Да», — сказал бывший старший следователь в комитете Сената США по международным отношениям, экс-сотрудник ЦРУ Джон Кириаку.

«Борьба с православием на Украине — это часть политики, нацеленной на то, чтобы окончательно разделить народы исторической Руси, лишить их общей веры, общих святынь, общих святых. Потому что мы знаем, что раскольники украинские уже зачищают святцы», — рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Чем для киевских властей закончится это богоборчество? Вот лишь один знак — с колокольни Киево-Печерской лавры падает крест.

«С лавры уже крест падал, с того здания, которое было построено при Мазепе. Тот же Мазепа остается в памяти. Он был символом предательства, такой украинский Иуда. При этой власти такими гордятся. Зеленский — продолжатель идей предательства и бесовщины. Как закончил Мазепа, ему тоже бы почитать», — сказал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Старцы пророчили потоп, когда последний монах уйдет из лавры. И он ведь случился, в 61-м, как только обитель закрыла советская власть — тогда под Киевом прорвало дамбу, погибло две тысячи человек.

И как тут не вспомнить еще одно пророчество старца Зосимы о том, что Украина падет, когда падет лавра.

«Теперь можно с абсолютной точностью сказать, что государство Украина больше существовать не будет», — сказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Мингалев.

Православную веру и церковь киевские власти попирают с особым цинизмом. Ковчеги вскрывают перед Пасхой во время Великого поста. Демонстрируя всему миру: для них и правда нет ничего святого.

* — входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму