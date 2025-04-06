В России начала работу комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Забота об участниках спецоперации и их семьях должна быть комплексной, всесторонней и долгосрочной.

Две недели назад погиб наш сотрудник — корреспондент МИЦ «Известия» Александр Федорчак. Он попал под обстрел вместе с другими коллегами. В пятницу, 29 марта, его похоронили на родине, в Крыму. В ночь на 31-е его могилу сожгли какие-то нелюди.

В том, что это был умышленный поджог, нет никаких сомнений. В ту же ночь спалили венки на надгробиях еще троих бойцов, павших на полях СВО. Могилы быстро привели в порядок, местный батюшка освятил свежие венки и кресты.

Надругаться над памятью ребят у преступников не получилось. И не получится. Но эта выходка показывает, что забота об участниках спецоперации, о членах их семей должна быть многоплановой, всесторонней и продолжительной.

Часть работы возьмет на себя новая комиссия при Госсовете, которую организовали отдельным указом президента. Председателем комиссии назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, бывший офицер спецподразделения «Альфа», кавалер ордена Мужества. Задачи новой комиссии на первом заседании поставил секретарь Госсовета, герой России, помощник президента Алексей Дюмин.

«Несмотря на различие в экономическом положении и возможностях наших регионов, нельзя допустить серьезного разрыва в объемах оказания помощи. И наша задача — обеспечить по всей территории Российской Федерации для всех без исключения ветеранов специальной военной операции гарантированный единый базовый объем мер поддержки», — сказал помощник президента РФ Алексей Дюмин.

Поддержка ветеранов СВО

О разработке единых мер поддержки президента попросили сотрудники и подопечные фонда «Защитники Отечества». Откровенный разговор с главой государства у них состоялся накануне 8 Марта, уже 10-го числа президент дал поручение в том числе по специальной комиссии. Она будет работать и после окончания СВО.

Необходима координация того, что отдельные ведомства делают для поддержки участников СВО и членов их семей. Например, Минтруд разработал новый стандарт работы кадровых центров, ветеранам будут составлять индивидуальный план содействия занятости, если надо, будут обучать новым профессиям.

А если обнаружатся таланты в сфере искусства? Таким откроет двери проектный офис уже в министерстве культуры. Об этом направлении работы глава ведомства рассказывала президенту.

«Это наша работа вместе с фондом „Защитники Отечества“ и, мы называем так, „Поддержка СВОих“. И все, что касается бесплатных билетов в театры и музеи, вплоть до проработки возможности дальнейшего трудоустройства и в наших реставрационных мастерских», — министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Очень хорошо, что вы наладили такой контакт», — отметил президент РФ Владимир Путин.

«Да. И нам он очень дорог», — заключила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Как отметили в Минкульте, привлечение ветеранов имеет большой потенциал, ведь люди, вернувшиеся с СВО, точно знают, где линия фронта и в вопросах духовно-нравственных ориентиров. Кто друг, кто враг. Где добро, где зло. Для них это не философские измышления, а опыт, выстраданный потом и кровью. У них насмотренность. Они понимают, кто с нами воюет и какие ценности у них. А они все никак не уймутся.