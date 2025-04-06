В странах Евросоюза продолжается волна репрессий против оппозиции

Фото, видео: Reuters/Gonzalo Fuentes; 5-tv.ru

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Юридическое давление на несогласных с политикой правящих элит становится устойчивым трендом.

Президент Франции Эммануэль Макрон только-только вздохнул свободно, расправился со своей многолетней соперницей членом Законодательного собрания Франции Марин Ле Пен. В 2022 году она конкурировала с ним во втором туре, а в 2027 году могла бы и вовсе стать президентом. По опросам она сейчас самый популярный французский политик. Но, увы, суд решил, что она нецелевым способом расходовала средства как депутат Европарламента на своих помощников. Потому что они занимались политической деятельностью во Франции, а не в стенах Европарламента. Абсурд? Конечно. Но чему мы удивляемся? Сейчас в Европе такое время. Любой политик вне мейнстрима — потенциальная угроза режиму евробюрократии.

Хорошо, если не попытаются убить, как премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а всего лишь осудить. Такая евромода плохо влияет и на ближайшее окружение Европейского союза (ЕС) — в Молдавии лидеру Гагаузии Евгении Гуцул выдвинуты новые обвинения, а она и так под арестом. Что вообще происходит? Куда делась та Европа, где демократия и верховенство права — основа основ? На словах, по крайней мере. Подробности происходящего рассказал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Парижский трибунал над европейской демократией. Приговор — самим себе. И символично, что он оглашается именно в столице Франции, страны, которая веками учила мир свободе, равенству и братству. А теперь преподает только уроки политических расправ.

Вместо срока на высоком посту, у нее четыре года лишения свободы, два из них — с электронным браслетом, но хотя бы пока не в тюрьме. Сто тысяч евро штрафа. И главное: запрет на участие в выборах. Ближайшие президентские уже через два года. Один из таких «несистемных кандидатов» Николя Дюпон-Эньян примеряет на себя: не придут ли завтра за ним, мало ли кому название его партии не понравится «Вставай, Франция», на что это он намекает, точно ведь замахнулся на власть. Николя как никому известны особенности французской демократии: он трижды участвовал в выборах на пост президента, и попытки противников сорвать его кампанию были все те же.

«Суд запретил ей баллотироваться и это шокирует. Я считаю, только французы могут решить, кто имеет право баллотироваться», — сказал лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Если же поданная адвокатами апелляция не сработает, Марин Ле Пен вычеркнута. Но только ли росписью судьи? Французским властям приходится оправдываться в беспристрастности на первом же правительственном брифинге.

«Во-первых, судебная система независима и принимает свои решения самостоятельно, и поэтому ее следует уважать как независимый орган, как опору нашей демократии», — заявила спикер французского правительства Софи Прима.

Ле Пен — самый популярный оппозиционный политик, евроскептик, приверженец национальным интересам. И это отнюдь не только борьба с бесконтрольной миграцией, она понимает истинную цену и войне и антироссийским, а по факту: антифранцузским санкциям, о чем высказала главе Пятой республики прямо в лицо во время их теледуэли на последних президентских выборах.

«Мы не можем делать самим себе харакири отказом от российского газа в надежде на поставки из каких-то других стран», — сказала Марин Ле Пен.

История Ле Пен не исключение из правил, а как будто бы европейская норма показательных политических казней над неудобными противниками. На них давят и запрещают проводить съезды, преследуют и подвергают арестам, нападают во время встреч с избирателями, а иногда даже прицельно стреляют в упор.

Покушение на лидера Словакии Роберта Фицо. Который открыто занял тогда пророссийскую позицию и подверг критике военную помощь Украине.

«В Европе стали слишком откровенно идти против того, что означает демократия», — заявил Фицо.

Примеров с избытком. Румынского государственного деятеля Кэлина Джорджеску выдавили из президентской гонки в Румынии тоже как бы «через суд» конституционный.

В Германии с самого верха звучат требования запретить политическую партию Альтернатива для Германии, все порываются отстранить неудобного для ЕС венгерского премьера Виктора Орбана.

«Наша борьба за свободу, и это не только дело венгров. Борьба идет за душу западного мира. Вместо мира они хотят поставить нас на службу богам войны», — отметил он.

И если уж США для кого-то остаются моральным ориентиром, то вице-президент Джей Вэнс еще на Мюнхенской конференции по безопасности указал Европе на уход от демократических принципов и ограничение свободы слова.

«Попытка французского суда восстановить справедливость и демократию выглядит абсурдно. Поскольку сейчас в политике ЕС преобладает лишь диктатура. А Макрон надеется устранить своего конкурента», — сказал писатель и политолог Клод Жанвье.

Десятки европейских правых, включая Виктора Орбана, выразили свою солидарность с Ле Пен.

«Это уже не имеет ничего общего с демократией. Это диктатура из Брюсселя, которая пытается запугивать население отдельных стран Европы», — заявил депутат Бундестага Гуннар Линдеманн.

И это уже не просто тенденция, а годами формировавшийся стиль французского управления. Демократия по-парижски: кто не с нами, тот под следствием. Именно так боролись с бывшим министром экономики, финансов и промышленности Франции Домиником Стросс-Каном, его обвиняли в сексуальном насилии, устраняли бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона по той же причине, но времена менялись, и совпадения вызывали лишь гнев людей, именно поэтому по истечению времени обвинения были сняты. Французских демократов не устроил и бывший президент Франции Николя Саркози, тогда он стал участником в деле о подкупе судьи. Теперь превентивная зачистка Ле Пен. Европа теперь делится не только на «правых» и «левых», а на своих и чужих. Где своим все. А чужим трибунал.