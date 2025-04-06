Фото, видео: www.globallookpress.com/Ukrainian Presidential Press Off; 5-tv.ru

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Командование украинской армии даже не думает выводить людей из Курской области, приказывает держаться до последнего.

Март оказался одним из самых успешных месяцев для российской армии с начала СВО. Освобождено в общей сложности более 600 квадратных километров территории. Достижения марта этого года особенно ценны, поскольку фактически ВСУ были выбиты с территории Курской области.

На этой неделе освободили Гоголевку, так что украинские формирования цепляются лишь за позиции у самой границы: деревню Олешня, поселок Гуево и деревню Горналь, где они обосновались прямо в стенах древнего, еще XVII века монастыря, уже основательно ими разграбленного.

Развивая наступление, наши штурмовики уже на территории Сумской области Украины, создают там зону безопасности. Глава киевского режима Владимир Зеленский будто намекает: Сумы тоже будут сданы. Раньше он так же фотографировался у стелл Авдеевки и Артемовска.

На освобожденных участках работают до тысячи наших саперов. Работы у них много. Как только закончат, в разрушенные поселки войдут энергетики и строители, чтобы начать восстанавливать коммуникации и сети. В регионе сейчас формируют соответствующую программу. Президент дал поручение закончить с документацией до 1 июля. При этом враг продолжает хаотично обстрелы утерянной территории. Репортаж из приграничья подготовил корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Вот так бесславно для ВСУ заканчивается их «курская авантюра». РСЗО «Грады» только успевают перезаряжать орудия, бьют сразу по нескольким целям. А вот уже калибр покрупнее. Реактивная установка «Ураган» — после него шансов уцелеть еще меньше.

Так курское приграничье стало братской могилой для оккупантов. Для ВСУ это даже не критическое положение, а полный разгром.

«Им там очень сильно не повезло… Их там всех просто закапает. В их же блиндажах», — сказал российский военный.

Все удары наших войск сконцентрированы по селам Олешня и Горналь. Пока они остаются под контролем ВСУ. Еще одно село — Гуево — полностью окружено и блокировано вместе с оставшимися боевиками.

По словам военнопленных, командование ВСУ планировало прорыв в село Гуево, чтобы вернуть утраченные позиции, но идти в самоубийственную атаку боевики просто отказались.

«Они нам знаете что сказали? У нас есть два танчика и минометка, и мы хотим село взять. Я говорю, вы что, больные? Кем ты хочешь взять, теробороной? Где 20-30 человек в подразделении», — сказал пленный военнослужащий ВСУ Антон Зайцев.

Киевское командование даже не думает выводить людей из Курской области, приказывает держаться до последнего.

Так, за счет огромных жертв, ВСУ пытаются выиграть время, чтобы успеть возвести укрепления на границе. Но уже слишком поздно. Наши войска давно работают по тылам противника, сжигая технику и пресекая ротацию.