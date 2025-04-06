Крах обороны ВСУ: главные новости из зоны СВО за неделю

Фото, видео: Александр Полегенько/ТАСС; 5-tv.ru

Российские силы активно развивают наступление на всех участках фронта.

Украине нужно молить о перемирии. Достаточно посмотреть на карту зоны СВО, где наши войска за неделю освободили восемь населенных пунктов — два в Запорожской области и шесть в ДНР. Наступление идет практически вдоль всей линии соприкосновения.

На левом фланге продвинулись на север вдоль обмелевшего Днепра. Дальше можно и на Запорожье повернуть, и на Орехов — это крупный логистический узел.

Севернее удалось проломить линию обороны ВСУ в районе села Разлив и широким фронтом выйти на границу с Днепропетровской области. До нее осталось буквально две-три лесопосадки.

Такие же тенденции и на севере, где наши части расширяют плацдарм на реке Оскол, готовя охват Купянска Харьковской области. Большую роль играют российские операторы БПЛА, которые используют в том числе дроны на оптоволокне, защищенные от радиопомех и перехвата. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

«Змей Горыныч» — или машина разминирования, выстреливает перед собой громадный рукав с тротилом, а затем подрывает его. Там, где упал этот снаряд, не остается ничего.

«Работали по опорному пункту противника. Пуск произвели, кишка легла. Механик-водитель сдает назад, чтобы ее натянуть, и производит подрыв», — говорит военнослужащий ВС РФ Александр Болтунов.

И в ДНР, и в ЛНР — тяжелые бои. Фронт медленно, но неумолимо двигается на запад. Министерство обороны России заявило о взятии еще одного села — Розовки на обходе Дзержинска.

В Часовом Яре отбивают дом за домом. Все дороги вокруг малых городов в этом районе превратились в один бесконечный полигон для дронов — своих и чужих.

В воздухе появилась жуткая новинка — дроны, оснащенные дробовиками, которые выстреливают огромное количество дроби по другим дронам и траншеям. ВСУ основательно зарываются в землю и просто так ничего не отдают. Практически любой крепкий дом в зоне боев становится их укрытием.

«Нашли военный кабинет начальствующего состава ВСУ. Смотрите, какие стены. Люди знали толк в декоре. То есть это маскировочная сетка, потраченная на декорацию стен. Смотрите, какие двери в этом подвале», — рассказывает журналист.

Это еда из натовского армейского пайка. В таком подвале, питаясь такими деликатесами, можно сидеть довольно долго. И задача наших войск — выкурить врага из таких убежищ.

«Мы работаем на любые цели, частенько отрабатываем по скрытым пулеметчикам, по позициям, которые находятся в многоэтажных домах», — рассказывает командир расчета БПЛА с позывным «Бизон».

Медленно, но верно оборона ВСУ дает сбои то тут, то там. И вот уже по украинскому телевидению разгоняют слух о том, что Россия скоро может окончательно проломить фронт.

«У нас есть точная информация, что Российская Федерация в апреле готовит наступление, у них есть резервы, они нормально укомплектованы», — сообщалось в украинских СМИ.

Как говорится, нет дыма без огня. Войска действительно идут вперед. Но вот на каком направлении наступит этот решающий перелом, пока предугадать невозможно.

На линии от Угледара до Часов Яра и Купянска очень много таких мест, где ситуация может в прямом смысле слова «выстрелить» и похоронить ВСУ.



