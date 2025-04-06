Айза о расставании с Гуфом: Если бы тогда у меня были деньги, я бы ушла раньше

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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По словам знаменитости, после развода с рэпером она пережила настоящий ад. И теперь хочет предупредить молодых и неопытных девушек обо всех рисках.

Блогер Айза-Лилуна Ай вновь вспомнила свое расставание с рэпером Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф. Как выяснилось, рядом с ним, несмотря на проблемы в отношениях, ее некоторое время удерживали деньги.

Только спустя годы экс-супруга артиста поняла, как важно женщине быть финансово независимой. Воспоминаниями звезда поделилась в личном блоге.

На горизонте одинокой мамы, а ушла Айза с маленьким ребенком, не появился ни один принц, который бы решил ее проблемы, в первую очередь денежные. Приходилось зарабатывать на собственной популярности, к слову, не запредельной. Это были съемки и другие подработки, за которые платили от пяти до 15 тысяч рублей.

«Стою, блин, в вечернем платье на фоне искусственной елки и чувствую, как внутри все рушится — мои мечты и моя самооценка… Если бы тогда я знала одну простую истину, что женщине обязательно нужны свои деньги, вся эта история закончилась бы иначе, и не было бы этого ада», — написала она.

Ни одна из множества попыток Гуфа и Айзы воссоединиться не удалась. Фото: Instagram*/aizalovesam

Из-за отсутствия финансовой подушки безопасности Айзе пришлось задержаться в браке, который давно себя изжил. По собственным словам, «дурой» она не была никогда, а вот влюбленной и потерявшей связь с реальностью — да. И еще финансово зависимой. Приходилось цепляться за мужчину. Все изменилось, и теперь тех, кто на нуле, в сложной ситуации, Айза призывает не сдаваться. И считать ситуацию не дном, а стартовой точкой.

Айза и Гуф расстались в 2013, прожив в браке пять лет. Процесс был долгим, но после нескольких попыток воссоединиться, случился развод, уже в 2014-м. С трехлетним сыном Сами молодая женщина училась обеспечивать себя — и стала развивать блог, и он вскоре начал приносить доход.

До недавнего времени она даже не просила алиментов, но сейчас потребности меняются, и уже подрос второй сын Элвис от второго бывшего мужа Дмитрия Анохина. И Гуф начал покрывать часть расходов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Айза-Лилуна Ай платит за обучение детей в Индонезии.

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