«Невероятно счастливы»: Михаэль Шумахер впервые стал дедушкой
Дочь Михаэля Шумахера родила ребенка
Фото: www.globallookpress.com/firo Sportphoto
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Внучку спортсмена назвали Милли.
Знаменитый автогонщик и семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер в первый раз стал дедушкой в 56 лет. Об этом сообщила двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы по ковбойской выездке Джина-Мария Шумахер в личном блоге в социальной сети.
«Добро пожаловать в мир, Милли. Родилась 29 марта, наши сердца полны больше, чем когда-либо. Мы невероятно счастливы, что ты есть в нашей жизни», — поделилась радостью от рождения дочери наследница легендарного спортсмена.
Свои нежные чувства 28-летняя мать выразила еще и через трогательную фотографию детской ладошки, которую она сделала в роддоме.
В комментариях саму Джину-Марию, ее мужа Иэна Битке и ее звездного отца уже поздравили поклонники и близкие.
В декабре Джина-Мария признавалась подписчикам, в том что ждет прибавления в семье только в апреле, однако обещанная «новая наездница» родилась раньше обозначенного срока.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что состояние здоровья Михаэля Шумахера ухудшилось.
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