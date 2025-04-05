Умер советский и российский режиссер Семен Лосев

Фото: ВКонтакте/Управление культуры Старый Оскол/ukoskol

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Ему было 78 лет.

В возрасте 78 лет ушел из жизни известный советский и российский режиссер, заслуженный деятель искусств России Семен Лосев. Об этом сообщил глава Старооскольского городского округа Владимир Жданов через свой Telegram-канал.

По его словам, Лосев был не только выдающимся режиссером, но и человеком, который сыграл ключевую роль в культурной жизни Старого Оскола. Он создал уникальную актерскую школу, воспитав целую плеяду талантливых артистов.

Семен Лосев посвятил свою жизнь театру. С 1980 по 1988 год и с 1990 по 2001 год он возглавлял Рижский театр русской драмы, где оставил яркий след. В 2007 году он переехал в Старый Оскол, чтобы возглавить местный театр для детей и молодежи.

Кроме того, Лосев преподавал актерское мастерство в Ярославском государственном театральном институте, передавая свои знания и опыт молодым поколениям.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла режиссер и актриса Наталья Назарова.