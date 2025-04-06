«Это был толчок и мотивация»: Александр Овечкин поддерживал актеров «Молодежки»

Фото, видео: Reuters/Geoff Burke; 5-tv.ru

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Сергей Жуков и Национальная Медиа Группа собрали звезд экранов и хоккея, чтобы вместе поздравить российского нападающего с рекордом.

Российский хоккеист, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поддерживал съемочную группу «Молодежки» во время съемок первого сезона сериала. Своими воспоминаниями об этом поделились актеры Александр Соколовский и Матвей Зубалевич на съемках поздравительного клипа лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова.

Фото: телеканал СТС

Звезды спортивного хита СТС вместе с хоккеистами КХЛ и МХЛ объединились, чтобы поздравить Овечкина с мировым рекордом обновленным клипом на хит «18 мне уже». Именно эту песню капитан «Вашингтона» любит исполнять в караоке. Премьера состоялась в эфире телеканалов холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ).

«У нас осталась фотография, где стоит он, а рядом я. Смотрю на него как фанат, впервые встретивший звезду», —рассказал Соколовский.

Звезда «Молодежки» отметил, что поддержка хоккеиста была очень важна для команды. Актерский состав безумно благодарен ему за то, что он оказался рядом.

Кроме того, как рассказал Зубалевич, Александр не просто морально поддержал ребят, но и поделился профессиональными секретами. Он провел для них мастер-класс и зарядил своей энергией.

«Мы были молодыми артистами, которым как раз и нужен был такой толчок и мотивация», — поделился актер.

Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки — 894 шайб. Свою 895-ю шайбу он забросил сегодня, 6 апреля, в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Превзойти Гретцки никто не мог четверть века. При этом канадский форвард следил за тем, как к нему подбирается российский спортсмен, и поддерживал его, желал Овечкину не повторить, а побить его «вечный рекорд»