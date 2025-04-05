Сафонов с «ПСЖ» завоевал титул чемпиона Франции досрочно

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Минимальная победа над «Анже» гарантировала титул.

В рамках 28-го тура чемпионата Франции по футболу парижане одержали важнейшую победу в матче с «Анже» и досрочно обеспечили себе титул чемпионов.

Единственный мяч в поединке был забит на 85-й минуте Дезире Дуэ, который классно завершил передачу от Хвичи Кварацхелии. Этот гол стал решающим в борьбе за титул, который «Пари Сен-Жермен» выигрывает уже в четвертый раз подряд.

Матвей Сафонов продолжает защищать ворота парижан, и с этим результатом команда гарантировала себе очередное чемпионство. Правда, российский вратарь клуба провел эту встречу на скамейке запасных.

«Анже», в свою очередь, продолжает бороться за выживание в Лиге 1, находясь на 14-м месте в таблице.

Ранее 5-tv.ru писал, что московский ЦСКА победил сербский «Партизан» в товарищеском матче, который состоялся в Белграде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. Мячи забили бразилец Алеррандро (66-я минута) и Рифат Жемалетдинов (90+1). Единственный гол у «Партизана» на последних секундах встречи забил Душан Йованович (90+7).

Матч сопровождался ярким файер-шоу на трибунах, организованным сербскими болельщиками.