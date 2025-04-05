Украинские артиллеристы обстреляли семью с ребенком при эвакуации из Гуево

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Больше всего маленькая курянка боялась потерять родителей.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из миномета группу мирных жителей с несовершеннолетней девочкой в селе Гуево Суджанского района Курской области. О том, как проходила эвакуация из опасной зоны, рассказала в беседе с 5-tv.ru сама юная участница событий.

«Мы вышли из подвала, дошли уже до середины улицы, как начались прилеты. Мы прошли три метра, упали, потому что опять что-то свистело. И так мы шли до самого леса», — поделилась подробностями Олеся.

Курянка подчеркнула, что российские солдаты, ведя людей через лесной массив, старались уберечь их от украинских беспилотников, которые летали везде.

Более того, опасным в лесу было не только воздушное пространство, но и земля. Территория была заминирована киевскими неонацистами. Только благодаря слаженным действиям бойцов ВС РФ девочке и ее родителям удалось выжить.

«Веревки были натянуты, стояли баклажки. Вокруг валялось много дронов, все это обходили. Были и колокольчики — мины», — вспомнила девочка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько человек ВСУ потеряли за сутки на курском направлении.