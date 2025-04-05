«С уважением»: Дегтярев поддержал отказ российских гимнастов от турниров FIG

Михаил Дегтярев: Россия поддерживает отказ своих гимнастов от турниров FIG

Фото: © РИА Новости/Валерий Шарифулин

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Выход отечественных атлетов на международную арену остается ключевым вопросом на межгосударственных переговорах.

Министерство спорта России полностью принимает решение получивших нейтральный статус российских гимнастов не выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом сообщил глава ведомства Михаил Дегтярев.

«К сегодняшнему решению гимнастов <…> относимся с уважением. Это позиция исключительно спортсменов. Они показали сплоченность и верность старому доброму принципу «один за всех и все за одного», — объяснил свою точку зрения он.

Более того, министр спорта подчеркнул, что на данный момент российская сторона предпринимает все меры для того, чтобы были пересмотрены текущие правила отбора спортсменов. Такой подход позволит избежать предвзятого отношения к ним.

«Мы ведем планомерную работу по восстановлению прав наших атлетов на международных соревнованиях», — добавил Дегтярев.

Известно, что Федерация гимнастики России (ФГР) также выразила готовность защищать своих подопечных. Соответствующую позицию обозначал президент организации Олег Белозеров.

С руководителем ФГР соглашалась и главный тренер сборной команды по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.

«Конечно, подавая заявки на нейтральный статус, мы полагались на профессионализм и объективность специальной комиссии FIG, но получили несправедливые решения, продиктованные предвзятым отношением к нашим гимнасткам», — уточняла она в комментарии 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские гимнасты не станут участвовать в турнирах FIG из-за многочисленных необоснованных отказов специального комитета.