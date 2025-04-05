«История получилась грустная»: Ольга Бузова высказалась о смерти Паши Техника

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Знаменитость призвала отказываться от изменяющих сознание веществ.

Рэпера Пашу Техника сгубило отсутствие силы воли. Таким мнением поделилась певица и телеведущая Ольга Бузова в своем Telegram-канале.

«У Паши было много возможностей бросить и вести прекрасный образ жизни. Его друзья и окружение, готовы были протянуть ему руку помощи. Он был финансово независим. <…> Но не бросил. <…> История получилась грустная», — описала свои мысли исполнительница.

В публикации звезда выразила соболезнования всем близким Паши Техника и обратила внимание подписчиков на исключительно вредное воздействие запрещенных препаратов на организм. По словам Бузовой, уход талантливого музыканта в 40 лет должен показать людям, что наркотические вещества — «зло».

«Это приведет вас к зависимости. Это сломает вашу жизнь. Это нанесет огромную боль вашим близким людям. Каждого из вас ждет потрясающая жизнь. Поверьте мне. Она будет наполнена яркими впечатлениями. Вы на этой планете не просто так», — наставила певица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тело Паши Техника перевезут в Москву.