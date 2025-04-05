Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Россия продолжает проведение специальной военной операции.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 210 боевиков на курском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Сообщается, что ВСУ также потеряли боевую машину пехоты и два бронетранспортера.

На Белгородском направлении враг потерял 75 человек, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять авто и два орудия полевой артиллерии.

В Харьковской области ВСУ потеряли больше 250 боевиков, танк, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также был уничтожен склад боеприпасов.

В Донецкой Народной Республике украинцы потеряли до 300 военных, а также четыре танка, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы освободили Розовку и Успеновку в Донецкой Народной Республике.