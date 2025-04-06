895 голов: Овечкина поздравили с рекордом выходом клипа с его любимой песней группы «Руки вверх!»

Фото, видео: Reuters/Geoff Burke; 5-tv.ru

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Премьера прошла в эфире телеканалов холдинга Национальной Медиа Группы.

Телеканалы Национальной Медиа Группы (НМГ) и лидер коллектива «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили российского хоккеиста, капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с мировым рекордом, выпустив клип на хит «18 мне уже» — любимую песню спортсмена из репертуара музыкального коллектива.

В обновленной версии клипа звучит текст, специально написанный Жуковым к рекордному голу Овечкина. В съемках принимали участие спортсмены Континентальной и Молодежной хоккейных лиг (КХЛ, МХЛ), а также актеры из сериала «Молодежка».

Жуков подчеркнул, что он вместе со всей страной переживал за Овечкина и с нетерпением ждал его 895-го гола. Певец назвал российского хоккеиста не только звездой льда, но и настоящим человеком, который может помочь и поддержать в любую минуту.

«Никогда не забуду, какой сюрприз он устроил мне на концерте в „Лужниках“, когда вдруг вышел на сцену во время исполнения финальной песни „Крошка моя“ и спел со мной. А еще он изумительный артист, и я в любой момент готов взяться за его продюсирование», — поделился исполнитель.

В съемках, которые прошли на «ВТБ Арене», приняли участие также первый тренер Овечкина Александр Филиппов, игроки клуба «Легенды хоккея» Данис Зарипов, Алексей Морозов, Александр Семин, Валерий Белов, Александр Харитонов, Алексей Сопин.

«Эмоции, конечно же, самые потрясающие, ведь это мировое событие. Мы всегда болеем за Сашу, поддерживаем и, конечно же, гордимся им и тем, что играли вместе. Собралась хорошая компания его друзей, мы все следили и ждали рекорда, поэтому с большим удовольствием приняли участие в съемках клипа», — отметил Зарипов.

Звезда сериала «Молодежка» Александр Соколовский поделился воспоминаниями о совместном фото с капитаном «Вашингтона», которая была сделана во время съемок первого сезона. Актер назвал их встречу знаковой и подчеркнул, что съемочной группе была важна поддержка хоккеиста.

«На наших съемках он провел мастер-класс и поделился зарядом энергии. Мы были молодыми артистами, которым как раз и нужен был такой толчок и мотивация», — добавил актер «Молодежки» Матвей Зубалевич.

Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки — 894 шайб. Свою 895-ю шайбу он забросил сегодня, 6 апреля, в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».