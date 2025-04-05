На паркинге торгового центра в Махачкале произошла перестрелка
Один человек погиб и двое пострадали в перестрелке на паркинге ТЦ в Махачкале
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Один человек погиб и двое пострадали в перестрелке на паркинге торгового центра «Ардар» в Махачкале. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Дагестану.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Известно, что вечером 4 апреля разгорелся конфликт между фактическим владельцем торгового центра и арендаторами. Причиной разногласий стали деньги. В итоге все закончилось перестрелкой.
Погибшим является один из арендаторов, еще двое человек с ранениями были госпитализированы.
Раненый владелец ТЦ скрылся с места преступления. Однако преступнику не удалось далеко убежать — его поймали и доставили в медучреждение.
«При отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по республике.
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