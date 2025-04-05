В Кузбассе введен режим повышенной готовности из-за ветра до 33 м/с

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Глава региона отметил, что в течение последних суток сложились «опасные метеоусловия».

На всей территории Кузбасса введен режим «Повышенная готовность» в связи с «опасными метоявлениями». Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале.

Как уточнил Середюк, это необходимо для для устранения последствий порывов ветра, вплоть до ураганного со скоростью 33 метра в секунду.

«Зафиксированы многочисленные порывы на электросетях, повреждения кровель, падение веток и деревьев, рекламных конструкций, остановок. Для ликвидации аварийных отключений электроэнергии задействовано 77 бригад, 85 единиц техники, 230 человек», — уточнил глава региона.

Середюк сообщил, что поставил профильным службам задачи восстановить подачу электроэнергии до конца суток, главам муниципальных образований — произвести объезды территорий и устранить последствия непогоды.

Утром 5 апреля ресс-служба «Россети Сибирь», сообщала, что введен режим повышенной готовности в нескольких регионах Западной и Восточной Сибири. Сотрудники организщации занимаются устранением последствий ветра, снега и дождя в регионе.

Накануне Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Новокузнецка распространила штормовое предупреждение.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи восемь километров несли на руках ребенка в больницу из-за непогоды на Камчатке. Даже взрослым сугробы были по колено, а местами и по пояс.