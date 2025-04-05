«Битцевский маньяк» заявил о готовности дать признания еще в 11 убийствах

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

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На счету Александра Пичушкина 49 преступлений.

Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», готов дать признательные показания о причастности к 11 убийствам. Об этом сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

«Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы», — говорится в сообщении.

Предварительно информация о причастности Пичушкина «к совершению особо тяжких преступлений, которые до настоящего времени считаются нераскрытыми», была добыта в ходе проведения совместных мероприятий сотрудниками ведомства с уголовным розыском МВД.

На счету маньяка 49 жертв, с которыми он расправился в 1990-2000-х, в основном — в Битцевском лесу Москвы. Он убивал с особой жестокостью пожилых и малолетних, инвалидов и людей с психическими расстройствами. Сам маньяк утверждал, что виновен в смерти 60 человек, а всего планировал совершить 64 убийства.

В 2007 году Мосгорсуд приговорил Пичушкина к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. При этом преступнику назначили принудительное лечение и наблюдение у психиатра.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что серийного убийцу эскортниц Алексея Варакина суд направил на принудительное лечение в Москве.