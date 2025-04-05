В России хотят предложить пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак

Фото: 5-tv.ru

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Деньги будут взиматься с хозяина животного.

В Госдуме (ГД) хотят предложить ввести пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак за счет их хозяев. Об этом рассказал депутат ГД Амир Хамитов в беседе с РИА Новости.

«Планирую выступить с законодательной инициативой — предложить в случае нанесения серьезного вреда здоровью в результате нападения собаки обязать ее хозяина пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ (минимальный размер оплаты труда — Прим.ред.)», — сказал он.

Он отметил, что хоть эта сумма и не способна покрыть все расходы на лечение и восстановление, но даже такая мера заставит многих задуматься, что дешевле — пожизненная выплата или намордник.

Также депутат предложил расширить список потенциально опасных пород. По его мнению, тот факт, что собака не относится к охотничьей и бойцовской, еще не гарантирует ее безопасность для окружающих. Поскольку поведение даже хорошо знакомого животного бывает непредсказуемым.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что стая бродячих собак напала на жительницу Буйнакска в Дагестане. От полученных травм женщина скончалась