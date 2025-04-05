«Полезли не туда, куда надо»: ВСУ планируют отступление с территории России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Пленные боевики признались, как другие украинцы реагируют на идею Киева атаковать Курскую область.

ВСУ планируют отступление с территории России, поскольку большая часть боевиков не видит смысла во вторжении в Курскую область. Об этом рассказали корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву украинские пленные Артем Зайцев и Александр Барлич, которые сдались в плен в селе Гуево.

Зайцев вспоминает, что подвергался насмешкам со стороны сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) за прописку в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Его привезли в село Гуево в первый же день, как доставили к курскому приграничью. На позиции уже находились другие боевики, у которых десять дней не было ни еды, ни воды, а припасы командование им все не доставляло.

«Я не знаю, чего они пошли на ваш регион. Вот это мне просто удивительно. Ладно, Донецк или Луганск — там уже (боевые действия — Прим.ред.) с 2014 года. Но зачем идти на эту сторону? Оно что-то даст? <…> Теперь говорят, что войска назад отступать будут. Зачем тогда было заходить в Курскую область вообще?» — говорит он.

По словам пленного, командование хотело взять село, имея при этом лишь два танка, миномет и около 20-30 украинцев.

Другой пленный Александр Барлич ответил, что больше половины из формирования только недавно были мобилизованы, с декабря. На вопрос корреспондента, как проходило обучение, он ответил «никак», два раза дали пострелять и кинули в зону боевых действий.

«Отправили непонятно куда, ни разведки, ничего нет. Мы приехали, попали под обстрел. Почти сутки просидели, не вылезали. По рации связались, командование нам дало в другое направление идти, в другую посадку. Вроде как там наши. Ну мы туда пришли, а там не наши», — поделился Барлич.

Причем, как заявляет украинец, большая часть боевиков относятся к идее Киева атаковать Курскую область крайне негативно.

«Дебилы. Полезли не туда, куда надо», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинские боевики отказались возвращаться домой.