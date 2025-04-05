Шайба № 894: Овечкин повторил рекорд Гретцки в НХЛ

Фото: Reuters/Geoff Burke

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Впереди у «Вашингтона» еще шесть матчей «регулярки».

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс». Капитан столичной команды повторил рекорд Гретцки в НХЛ. Овечкин оформил дубль, забросив свою 894-ю шайбу. Чтобы превзойти достижение канадца ему необходимо забить еще один гол.

Фото: Reuters/Geoff Burke

Теперь на счету российского нападающего 41 шайба в текущем сезоне, а также 28 результативных передач.

Для Овечкина это 14-й сезон в карьере, когда он забивает 40 и более голов. В последний раз он демонстрировал такую результативность в сезоне-2022/23.

Впереди у «Вашингтон Кэпиталз» еще шесть матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ. В следующем матче команда Александра Овечкина 6 апреля сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.