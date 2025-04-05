Умер сценарист фильма «9 рота» Юрий Коротков

Фото: Фомичев Михаил/ТАСС

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Ему было 69 лет.

Сценарист, режиссер и детский писатель Юрий Коротков скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщила телевизионный критик Арина Бородина в своем Telegram-канале.

Коротков приложил руку к созданию таких фильмов, как «9 рота» Федора Бондарчука и «Стиляги» Валерия Тодоровского.

«Умер известный сценарист Юрий Коротков. Он учился сначала в Литинституте, потом на Высших сценарных курсах в Мастерской Семена Лунгина у Валерия Фрида. <…> Десятки отличных фильмов, сценарии к которым писал Коротков, остались в истории кино», — написала она.

Юрий родился 10 июня 1955 года в Печоре, Республика Коми. В 1980 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького, повышал квалификацию на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Учителем Короткова был Валерий Фрид — заслуженный деятель искусств РСФСР.

Произведения Короткова печатались в журналах «Простор», «Юность», «Литературная учеба» и «Костер».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умерла режиссер и актриса Наталья Назарова. Ей было 55 лет. В последние годы Наталья боролась с онкологическим заболеванием.