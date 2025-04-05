Достаем зонтики: погода в Москве 5 апреля

Фото: ИЗВЕСТИЯЭдуард Корниенко

В столичном регионе ожидается похолодание.

Москвичей 5 апреля ожидают похолодание, местами дождь и мокрый снег. Будет облачно с прояснениями. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в столице днем будет варьироваться от плюс 6 до плюс 8 градусов, а ночью опустится до минус 3. В Московской области будет немного холоднее — днем ожидается от плюс 4 до плюс 9 градусов, а ночью температура может упасть до минус 6.

В Сстоличном регионе ожидается северный и северо-восточный ветер, скорость — 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что апрель будет богатым на интенсивные магнитные бури, ожидается в лучшем случае три крупных всплеска и лишь изредка — непродолжительные периоды покоя.