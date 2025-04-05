«Маленькому Е три недели»: Эминем стал дедушкой

Фото: Zuma/ТАСС

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Мальчика назвали Эллиот Маршалл, второе имя он получил в честь знаменитого дедушки.

Американский рэпер Маршалл Мэтерс, более известный под псевдонимом Эминем, стал дедушкой. Дочь артиста Хейли Джейд Скотт рассказала о пополнении в семье и опубликовала фото своего первенца в личном блоге в соцсетях.

«Счастливая дата. Маленькому Е три недели на Земле», — подписала публикацию молодая мама.

Ребенок родился 14 марта. Мальчика назвали Эллиот Маршалл, второе ему было дано в честь известного дедушки.

Наследница 52-летнего артиста Хейли вышла замуж за Эваном Макклинтоком в мае прошлого года. Возлюбленные встречалась почти десять лет. О том, что пара ждет первого ребенка, стало известно в октябре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуристы Александра Игнатова (в девичестве Трусова — Прим. ред.) и Макар Игнатов ждут мальчика. Супруги рассказали об этом в социальных сетях.

Александра и Макар устроили гендер-пати в одном из столичных ресторанов на Новом Арбате. Надпись «У вас будет сын!» появилась на главном экране кинотеатра «Октябрь». С помощью искусственного интеллекта для пары было сгенерировано видео, в основу которого легла история их любви.