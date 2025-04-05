Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Киевский режим продолжает нести потери на поле боя.

Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили танк ВСУ, спешно покидавший позицию на александро-калиновском направлении специальной военной операции (СВО).

В ходе ведения воздушной разведки операторами беспилотных летательных аппаратов группировки был выявлен маршрут передвижения техники и живой силы ВСУ из тылового района на линию боевого соприкосновения.

Артиллеристы заблаговременно навели орудия на перекресток дорог и были в готовности уничтожить выявленные вражеские цели. Утром расчет разведывательного дрона доложил о передвижении техники противника на данном участке дороги. Расчеты выполнили серию выстрелов 152-мм осколочно-фугасными боеприпасами. Со второго выстрела танк противника был поражен, далее произошла детонация его боекомплекта.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.