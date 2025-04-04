«Добрая энергетика»: Николай Соболев рассказал, каким был Паша Техник в жизни

Фото, видео: ВКонтакте/Николай Соболев/sobolevbro; 5-tv.ru

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Блогер был знаком с музыкантом.

Рэпер Паша Техник — человек, от которого исходила добрая энергетика, чем бы он ни занимался. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал блогер Николай Соболев.

Когда стало известно, что музыкант скончался, Николай выложил в свой Telegram-канал совместное фото с ним.

«Какие тут могут быть комментарии? Только один — человек умер. Каких-либо характеристик давать человеку, наверное, не нужно. Неуместно. Остается просто сказать: «Покойся с миром», — отметил блогер.

Фото: Telegram/Соболев LIVE/sobolevtam

По словам Николая, Паша Техник всегда производил впечатление доброго человека.

«Паша, которого я лично знал, был человеком, от которого всегда как минимум исходила какая-то добрая энергетика. Чем бы он ни занимался, это был человек, который производил впечатление доброго, не злого человека», — сказал Соболев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рэпер Паша Техник умер в Таиланде. Музыкант был отключен от аппарат жизнеобеспечения, врачи констатировали смерть.