Бывшего мужа Кэти Перри обвинили в сексуальном насилии

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

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Расследование покажет правду.

Полиция Лондона обвинила британского актера и комика Рассела Брэнда в нескольких изнасилованиях и в сексуальном нападении. Об этом представители службы столичной полиции сообщили на официальном сайте.

«Королевская прокурорская служба уполномочила Столичную полицейскую службу предъявить обвинения после расследования, проведенного детективами», — сообщили в отчете.

Так, у представителей власти есть информация о четырех жертвах обвиняемого в период с 1999 по 2005 годы. По словам детектива из столичной полиции, всем заявившем о преступлении совершенном против них жертвам оказывают поддержку.

Более того, расследование в отношении экс-супруга Кэти Перри, начатое два года назад, все еще не завершено.

«Детективы просят всех, кто пострадал от этого дела, или всех, у кого есть какая-либо информация, выйти и поговорить с полицией», — призвали в публикации.

На данный момент есть сведения о том, что Рассел Брэнд предстанет перед Вестминстерским магистратским судом в пятницу, 2 мая.

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