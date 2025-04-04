«Пусть забьет еще больше»: Роберт Фицо пожелал удачи Овечкину

Фото, видео: Reuters/James Carey Lauder; 5-tv.ru

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Премьер-министр Словакии следит за голами российского спортсмена.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не будет останавливаться на достигнутом и продолжит покорять спортивные вершины. Об этом он рассказал в беседе с представителем 5-tv.ru.

«Сколько еще, сколько еще голов надо забить? <…> Скажу по-словацки. Я держу за него кулачки. Думаю, что ему не хватает еще трех голов», — прокомментировал он приближение Овечкина к рекорду.

Более того, премьер-министр Словакии описал не только свое мнение по поводу успехов хоккеиста на льду, но и рассказал, как относится к самому спортсмену.

«Он — феномен. Кто смотрит хоккей, тот, увидев Овечкина, поймет, что тут нечего обсуждать — феномен. Пусть забьет еще больше», — подчеркнул Фицо.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Овечкин сильно удивил при первой встрече своего сокомандника, центрального форварда Пьера-Люка Дюбуа.