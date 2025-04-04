Награда за раскол: Помпео удостоен ордена за помощь в уничтожении православия на Украине

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

Пока Запад награждает, на Украине громят храмы, вскрывают мощи и изгоняют монахов.

Сегодня стало известно, что бывший госсекретарь США Майк Помпео получил награду ордена архонтов. Это закрытая организация при Константинопольском патриархате, которому подчиняется так называя Православная церковь Украины — украинская раскольническая церковь.

Среди заслуг Помпео архонты называют как раз содействие раскольникам. Американский чиновник открыто поддерживал гонения на каноническую православную церковь, которые приняли на Украине небывалый размах. В стране выгоняют верующих из храмов, вывозят святыни, глумятся над мощами. Хроника украинского раскола и угрозах, связанных с ним в материале корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Землю накрыл каскад чудовищных землетрясений: Турция, Сирия, Афганистан, Исландия, Таиланд и Мьянма. Сейсмическая активность выросла в 6 раз по сравнению с показателями тридцатилетней давности. Общая картина апокалиптична.

«За последние лет 50 числе всевозможных погодных и климатических катаклизмов выросло как минимум в три раза», — сказал кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Андрей Киселев.

В мировых религиях катаклизмы планетарного масштаба всегда увязывают с тотальным падением духовности. «Не это ли последние дни?» — так отреагировали верующие по всему миру после открытия олимпиады в Париже. Глумление над Тайной вечерей. Всадники апокалипсиса. Но Западу тесно в границах Евросоюза. Полем битвы за души стала территория Украины. Киев в полной зависимости. Страна уже на первом месте во всей Европе по регистрации опасных религиозных культов.

«Украина сейчас регистрирует неоязыческие организации официальные, которые потом действуют на фронте и которые декларируют, что они против традиционных ценностей», — рассказал судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко.

Священник Максим Серпицки постоянно на передовой. Привозит икону Божией Матери «Умягчение злых сердец». Знает: православные для Запада — самая крепкая стена.

«Это связано с тем, что в свое время государь объявил нашу страну новым Израилем. Третьим Римом. Вот поэтому именно вот этим западным обществом, которое пропитано бесовскими влияниями, она так претит, они не оставят ее в покое никогда», — отметил священник Максим Серпицкий.

В Киево-Печерской Лавре неделю работает комиссия по инвентаризации. Поменяли замки. Не пускают в пещеры ни братию, ни верующих. Это — уникальная запись. Нам удалось получить эксклюзивный комментарий из Киева. Нам фактически прямым текстом заявили: раки святых действительно вскрывают.

«Смотрите какая судьба этих мощей. Работает комиссия, специально созданная, потому что давно не проверялось их наличие. Про результаты сообщим потом», — заявил представитель Министерства культуры Украины.

Вот так сейчас выглядит территория Лавры. Прихожан — единицы. Все — напуганы. Причем киевские власти точно знают, что творят.

«Они пытаются подорвать священный авторитет, сакральный авторитет церкви. А как его подорвать? Есть только один рецепт. Это проверить мощи, заявить о том, что там мощи подложены, что у церкви нет ничего святого, что церковь обманывает», — объяснил заместитель директора института Европы, профессор РАН Роман Лукин.

Кощунство никогда не проходит безнаказанно. Во время антицерковной кампании Хрущева из пещер уже пытались вывезти мощи.

«Когда машины прибыли, преподобные дозволили вынести свои останки, их погрузили на машины, но ни одна из них не смогла сдвинуться с места. Водители проверяли свечи, карбюратор, все. Лошади приехали, мощи перегрузили на повозки, но ни одна повозка тоже не сдвинулась», — рассказал благочинный Мурованокуриловецкого благочиния Могилев-Подольской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Василий Балан.

В марте 1961 года Лавру все же закрыли. А через три дня на город хлынула стена грязи. Рухнула дамба, она сдерживала отходы кирпичного производства. Погибших — десятки. Куреневский потоп был засекречен долгие годы.

Новое вторжение в Лавру грозит гибелью Киеву. Об этом пророчествовали старцы. В Лавре еще остались 200 монахов, которые отстаивают свое право молиться здесь. Но у Запада свои планы на обитель. И на украинцев.

«Они хотят один из народов, то есть украинцев в данном случае превратить в такого Франкенштейна, духовного монстра, который скажем так, был бы переформатирован с точки зрения исторической духовной памяти», — сказал заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Верующие считают, что на Земле четыре места или удела, которые находятся под покровительством Богородицы. Иверия, Афон, Киево-Печерская Лавра и Серафимо-Дивеевский монастырь. Три из четырех уже под контролем Запада. Там — раздор и войны.