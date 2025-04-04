«С точки зрения эволюции»: почему женщины живут дольше мужчин

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Самки животных тоже умирают позже самцов.

Средняя продолжительность жизни представительниц женского пола выше, чем аналогичный показатель у мужской части населения планеты по закону эволюции. Об этом сообщил врач-гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии московского общества испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов в беседе с aif.ru.

«Женщины и мужчины — разные конструкции с точки зрения эволюции. Во всех странах женщины живут дольше, и это касается почти всех видов животных на планете», — рассказал он.

По словам специалиста, несмотря на тот факт, что существовать в условиях дикой природы сложнее, чем в мире людей, самки животных и насекомых все равно живут дольше самцов, хотя и не намного.

«В дикой природе у них на родине, так сказать, погибают все — самцы и самки — до 30–35 лет. А в зоопарке самка может дожить до 59 лет и 6 месяцев. <…> Это касается и пчел, и голых землекопов, и многих других представителей животного мира», — уточнил эксперт.

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