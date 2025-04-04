«Будто в гостях»: стало известно, куда Настя Ивлеева уехала из России

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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За границу вместе со знаменитостью улетел и ее супруг.

Блогер Настя Ивлеева впервые после «голой» вечеринки уехала за границу. О путешествии знаменитости написало издание 7Дней.ru.

Впервые после скандальной «голой» вечеринки блогер уехала отдыхать за пределы России. Компаниею ей составил муж, телеведущий Филипп Бегаков. Супруги отдыхают в Омане — государстве на юго-востоке Аравийского полуострова.

«Оман покорил наши сердца. Душевный, разнохарактерный, уютный, дружелюбный и красивый донельзя! С порога будто в гостях у лучшего друга», — делится впечатлениями Ивлеева.

Кроме восторгов, новая страна подарила Насте и несколько лишних килограммов. Правда, поклонники блогера уже поспешили высказать предположения, что это не отдых и вкусная зарубежная кухня виноваты, а возможное пополнение в молодой семье.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд обязал Ивлееву выплатить семь миллионов рублей по делу о банкротстве ее бара. Иск судом был удовлетворен частично, изначально запрашивалось 23 миллиона рублей. Заведение звезды обанкротилось летом 2023 года.